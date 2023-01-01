Collins Dictionary

Надійний безкоштовний онлайн-словник англійської мови від Collins. Авторитетний, надійний і актуальний вміст для довідників англійських слів із зображеннями, прикладами речень, аудіо- та відеовимовою та відповідним тезаурусом.

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