WebCatalog
Jisho

Jisho

jisho.org

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Jisho» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Jisho — потужний японсько-англійський словник. Це дозволяє швидко та легко знаходити слова, кандзі, приклади речень тощо.

Вебсайт: jisho.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Jisho». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Oxford Learner’s Dictionaries

Oxford Learner’s Dictionaries

oxfordlearnersdictionaries.com

Collins Dictionary

Collins Dictionary

collinsdictionary.com

Character Count

Character Count

charactercountonline.com

jpdb

jpdb

jpdb.io

Cambridge Dictionary

Cambridge Dictionary

cambridge.org

Word Hippo

Word Hippo

wordhippo.com

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Rabbitique

Rabbitique

rabbitique.com

Etymonline

Etymonline

etymonline.com

Linguee

Linguee

linguee.com

Vocabulary.com

Vocabulary.com

vocabulary.com

Merriam-Webster Dictionary

Merriam-Webster Dictionary

merriam-webster.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності