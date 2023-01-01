Jisho — потужний японсько-англійський словник. Це дозволяє швидко та легко знаходити слова, кандзі, приклади речень тощо.

Вебсайт: jisho.org

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