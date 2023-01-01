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Etymonline

Etymonline

etymonline.com

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Онлайн-етимологічний словник (etymonline) — це джерело швидкого й надійного доступу до інформації про походження та історію англійських слів, фраз і ідіом в Інтернеті. Він достатньо професійний, щоб задовольнити академічні стандарти, але достатньо доступний, щоб використовувати його будь-хто.

Вебсайт: etymonline.com

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