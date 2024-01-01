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WebCatalog

OpenCopilot

OpenCopilot

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Вебсайт: opencopilot.so

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

OpenCopilot is an open-source tool that lets any product easily add AI assistants capable of guiding and helping users with simple English commands. For example, a music app can now understand and execute "play my favorite playlist" or "create a playlist based on listening history" without any complex coding.

Вебсайт: opencopilot.so

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «OpenCopilot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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