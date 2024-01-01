Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OpenCopilot» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

OpenCopilot is an open-source tool that lets any product easily add AI assistants capable of guiding and helping users with simple English commands. For example, a music app can now understand and execute "play my favorite playlist" or "create a playlist based on listening history" without any complex coding.

Вебсайт: opencopilot.so

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