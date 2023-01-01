Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Любите ChatGPT? Тепер навчіть його на користувацьких даних і додайте до свого додатка та веб-сайту. За допомогою Metafic.ai ви можете швидко додати спеціально навчений OpenAI's ChatGPT або інші GPT з відкритим кодом до своїх програм за лічені хвилини.

Вебсайт: metafic.ai

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