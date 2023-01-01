Створіть чат-бота на основі штучного інтелекту, який навчено використовувати ваші дані. Просто завантаживши PDF-файл або надавши посилання на веб-сайт, ви можете отримати чат-бота, схожого на ChatGPT, який зможе відповісти на будь-які запитання, пов’язані з вашим документом.

Вебсайт: zappr.ai

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