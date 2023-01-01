Повтор сеансу для чудових продуктів. OpenReplay — це стек для відтворення сеансу з відкритим вихідним кодом, який дає змогу бачити та налагоджувати дії користувачів у вашій веб-програмі, допомагаючи швидше вирішувати проблеми.

Вебсайт: openreplay.com

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