Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DartPad» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

DartPad — це інструмент із відкритим вихідним кодом, який дозволяє грати з мовою Dart у будь-якому сучасному браузері.

Вебсайт: dartpad.dev

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