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Folio

Folio

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Вебсайт: folio.la

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Folio» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Folio — це інтерактивне програмне забезпечення для демонстрації продукту для окремих осіб, невеликих команд і стартапів, яке дозволяє створювати демонстрації продуктів і розповідати захоплюючі історії без навичок програмування.

Вебсайт: folio.la

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Folio». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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