Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «StoryScale» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Змініть спосіб демонстрації. Назавжди. На вашому сайті. У вашому стеку продажів. Зробіть демонстраційні ролики продуктів самообслуговуванням. Допоможіть потенційним клієнтам подолати «прірву розгляду». Наповніть свою систему можливостями, пов’язаними з продуктом.

Вебсайт: storyscale.com

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