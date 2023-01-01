Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Saleo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

ПЕРША ТА ЄДИНА ПЛАТФОРМА ДЕМОНСТРАЦІЇ В ЖИВОМУ РЕЖИМІ Saleo перетворює ваше наявне демо-середовище на неймовірні демо-версії з повними даними, які виграють більше угод. Saleo працює синхронно з вашим виробничим або демонстраційним середовищем, використовуючи наш безкодовий механізм моделювання штучного інтелекту, щоб надати максимально автентичні та потужні демонстраційні можливості.

Вебсайт: saleo.io

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