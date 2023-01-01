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Dictionary.com — це онлайн-словник, домен якого було вперше зареєстровано 14 травня 1995 року. Вміст для Dictionary.com базується на останній версії словника Random House Unabridged Dictionary з іншим вмістом зі Словника англійської мови Коллінза, словника American Heritage та інших. .

Вебсайт: dictionary.com

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