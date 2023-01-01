Єдиний словник і тезаурус із кожним словом, яке ви шукаєте. Плюс Слово дня, безкоштовний офлайн-доступ до словника та мільйони визначень і синонімів із найпопулярніших джерел, зокрема: - Словник Вебстера - Тезаурус Роже - Словник американської спадщини

Вебсайт: thefreedictionary.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TheFreeDictionary.com». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.