WebCatalog

babelforce

babelforce

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: babelforce.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «babelforce» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

babelforce is the composable voice platform uniting agents and automation. Our platform gives you the power to create the customer experiences you’ve always wanted, with tools anyone can use. If you can draw it on a whiteboard, you can build it with babelforce. * Automate 90% of routine tasks * Achieve €1 million in savings per 50 agent seats * Deploy VoiceBots in 70+ languages * Create self-service and workflow automations * Add enterprise-grade CCaaS to Zendesk and other solutions

Категорії:

Business
Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників

Вебсайт: babelforce.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «babelforce». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Comm10

Comm10

comm100.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

cogram

cogram

cogram.com

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

MarketingBlocks

MarketingBlocks

marketingblocks.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

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Mintlify

Mintlify

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ckeditor.com

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conju.ai

The Spruce

The Spruce

thespruce.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Fini

Fini

usefini.com

Language I/O

Language I/O

languageio.com

Realty Ninja

Realty Ninja

realtyninja.com

Think Agent

Think Agent

app.thinkagent.com

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

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