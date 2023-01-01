Realty Ninja

Вивчення новаторських технологій для канадських агентів з нерухомості. Платформа для обміну результатами наших експериментів із генеративним ШІ та тим, як він може надихнути сучасного агента з нерухомості.

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