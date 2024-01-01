Cognigy робить революцію в індустрії обслуговування клієнтів, використовуючи найсучаснішу технологію ШІ на ринку. Його відзначене нагородами рішення Cognigy.AI дає можливість компаніям надавати виняткові послуги, які є миттєвими, персоналізованими, будь-якою мовою та будь-яким каналом. Ідеально поєднуючи Generative і Conversational AI для створення AI Agents, Cognigy формує майбутнє обслуговування клієнтів, підвищуючи задоволеність клієнтів і підтримуючи співробітників у режимі реального часу. Створений на основі провідної у світі платформи розмовного штучного інтелекту, Cognigy.AI пропонує клієнтам наступне покоління з набором готових рішень, включаючи голосових агентів штучного інтелекту, агентів цифрового чату штучного інтелекту та агента Copilot. Оснащена десятками попередньо підготовлених навичок, платформа бездоганно працює з існуючими корпоративними системами та вчиться у ваших агентів, надаючи їм надздібності. Понад 1000 брендів у всьому світі довіряють Cognigy та її широкій партнерській мережі створити агентів обслуговування клієнтів AI для свого бізнесу. Вражаюче портфоліо клієнтів Cognigy по всьому світу включає Bosch, Frontier Airlines, Lufthansa Group, Mercedes-Benz і Toyota.

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Вебсайт: cognigy.com

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