Cars & Bids проводить щоденні аукціони крутих автомобілів для ентузіастів з 1980-х до 2020-х років, як-от Porsche, BMW, Mercedes-Benz тощо.

Вебсайт: carsandbids.com

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