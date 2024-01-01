WebCatalog

Espressive

Espressive

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: espressive.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Espressive» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Epressive надає готову для підприємства цифрову допомогу на робочому місці, яка знижує витрати, одночасно підвищуючи рівень досвіду, продуктивності та задоволеності співробітників з першого дня. Espressive Barista, наш віртуальний агент підтримки (VSA) для підприємства, поєднує в собі ідеальне поєднання цифрового досвіду, інтелекту та автоматизації, щоб надавати працівникам самодопомогу, яка перевищує людські можливості, щоб покращити досвід отримання допомоги на роботі. Бариста бере на себе роль обслуговуючого агента, привносячи найкращий людський досвід із найкращим штучним інтелектом. Використовуючи запатентовану та доменно-спеціальну велику мовну модель (LLM), Employee Language Cloud, а також інтеграцію з узагальненими LLMs, Barista автоматизує вирішення питань, проблем і запитів співробітників за допомогою персоналізованого досвіду, що призводить до прийняття працівниками 80 до 85 % і зменшена кількість дзвінків до служби підтримки на 50–70%.

Категорії:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Вебсайт: espressive.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Espressive». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

Cognigy

Cognigy

cognigy.com

Вам також може сподобатися

Skykit

Skykit

skykit.com

Toonimo

Toonimo

toonimo.com

LumApps

LumApps

lumapps.com

Skedda

Skedda

skedda.com

The Bot Platform

The Bot Platform

thebotplatform.com

Knotch

Knotch

knotch.com

Claritysoft

Claritysoft

claritysoft.com

Satelia

Satelia

satelia.eu

Grytics for Communities

Grytics for Communities

grytics.com

Language I/O

Language I/O

languageio.com

lphachat

lphachat

alphachat.ai

Appspace

Appspace

appspace.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.