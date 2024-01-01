Epressive надає готову для підприємства цифрову допомогу на робочому місці, яка знижує витрати, одночасно підвищуючи рівень досвіду, продуктивності та задоволеності співробітників з першого дня. Espressive Barista, наш віртуальний агент підтримки (VSA) для підприємства, поєднує в собі ідеальне поєднання цифрового досвіду, інтелекту та автоматизації, щоб надавати працівникам самодопомогу, яка перевищує людські можливості, щоб покращити досвід отримання допомоги на роботі. Бариста бере на себе роль обслуговуючого агента, привносячи найкращий людський досвід із найкращим штучним інтелектом. Використовуючи запатентовану та доменно-спеціальну велику мовну модель (LLM), Employee Language Cloud, а також інтеграцію з узагальненими LLMs, Barista автоматизує вирішення питань, проблем і запитів співробітників за допомогою персоналізованого досвіду, що призводить до прийняття працівниками 80 до 85 % і зменшена кількість дзвінків до служби підтримки на 50–70%.

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