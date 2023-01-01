Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Claritysoft» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Унікальне поєднання простоти, корисності та гнучкості Clarity CRM забезпечує потужну автоматизацію маркетингу, автоматизацію продажів, інструменти обслуговування клієнтів і багато іншого в інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі, який можна повністю налаштувати. Clarity CRM від Claritysoft була розроблена з особливою увагою до зручності використання та створена для покращення взаємодії з користувачем і максимального сприйняття користувачами. Clarity CRM надає корпоративні потужності та функціональність за невелику частку вартості.

Вебсайт: claritysoft.com

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