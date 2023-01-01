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Agorify

Agorify

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Вебсайт: agorify.com

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Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для заходів будь-якого розміру та бюджету: - Рішення для кіоску самообслуговування: оптимізуйте реєстрацію відвідувачів за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої та ефективної системи кіоску. - Додаток для проведення подій: посиліть залучення учасників за допомогою багатофункціональної та настроюваної програми для проведення подій. - Продаж квитків і реєстрація: спростіть процес реєстрації за допомогою нашої зручної системи продажу квитків. - Пошук потенційних клієнтів: максимізуйте можливості спілкування та відстежуйте взаємодію за допомогою нашої передової технології пошуку потенційних клієнтів. За допомогою Agorify організатори заходів у всьому світі мають змогу створювати незабутні та ефективні заходи високої якості та низької вартості.

Категорії:

Entertainment
Event Networking and Matchmaking

Вебсайт: agorify.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Agorify». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

ClickUp

ClickUp

clickup.com

monday.com

monday.com

monday.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Nouri

Nouri

nouri.ai

Grip Events

Grip Events

grip.events

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