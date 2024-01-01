Альтернативи - Agorify

streamGo

streamgo.events

Ми хочемо бути різними. Ми запустили streamGo, щоб покращити онлайн-події. Краще для брендів і краще для відвідувачів. Довгий час онлайн-події означали, що доповідачам доводилося витрачати більше часу на вивчення систем, ніж на вивчення їхнього вмісту. Учасники мали б завантажити та встановити прогр...