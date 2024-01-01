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The Bot Platform

The Bot Platform

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: thebotplatform.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «The Bot Platform» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Почніть створювати кращий досвід співробітників. Проста у використанні платформа Bot Platform без використання коду дозволяє будь-кому створювати власних ботів, цифрових помічників і автоматизовані робочі інструменти на каналах зв’язку, таких як Microsoft Teams, Workplace із Facebook і Messenger. Легко створюйте програми, автоматизуйте робочі процеси та інтегруйте процеси в канали зв’язку та цифрові середовища, якими користуються ваші співробітники та клієнти, у надійному, безпечному та масштабованому середовищі. Почніть із шаблону, який можна редагувати, або створіть ботів з нуля, які сприятимуть залученню та продуктивності співробітників. Створюйте індивідуальні програми визнання, нових помічників для початківців, програми для запитань і відповідей лідерів, інноваційні інструменти для співробітників, розсилайте пульсові опитування, вимірювайте моральний дух компанії, створюйте персоналізовані навчальні програми, автоматично відповідайте на поширені запитання або автоматизуйте запити до служби підтримки. Які б робочі інструменти ви не хотіли створити, створюйте їх за допомогою The Bot Platform.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: thebotplatform.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «The Bot Platform». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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botpress.com

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botstar.com

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Chatfuel

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Skedda

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Onalytica Influencers

Onalytica Influencers

onalytica.com

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Aimylogic

aimylogic.com

deskbird

deskbird

deskbird.com

Adenin

Adenin

adenin.com

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