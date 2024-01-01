Почніть створювати кращий досвід співробітників. Проста у використанні платформа Bot Platform без використання коду дозволяє будь-кому створювати власних ботів, цифрових помічників і автоматизовані робочі інструменти на каналах зв’язку, таких як Microsoft Teams, Workplace із Facebook і Messenger. Легко створюйте програми, автоматизуйте робочі процеси та інтегруйте процеси в канали зв’язку та цифрові середовища, якими користуються ваші співробітники та клієнти, у надійному, безпечному та масштабованому середовищі. Почніть із шаблону, який можна редагувати, або створіть ботів з нуля, які сприятимуть залученню та продуктивності співробітників. Створюйте індивідуальні програми визнання, нових помічників для початківців, програми для запитань і відповідей лідерів, інноваційні інструменти для співробітників, розсилайте пульсові опитування, вимірювайте моральний дух компанії, створюйте персоналізовані навчальні програми, автоматично відповідайте на поширені запитання або автоматизуйте запити до служби підтримки. Які б робочі інструменти ви не хотіли створити, створюйте їх за допомогою The Bot Platform.

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Вебсайт: thebotplatform.com

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