Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «The Bot Platform» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Почніть створювати кращий досвід співробітників.
Проста у використанні платформа Bot Platform без використання коду дозволяє будь-кому створювати власних ботів, цифрових помічників і автоматизовані робочі інструменти на каналах зв’язку, таких як Microsoft Teams, Workplace із Facebook і Messenger. Легко створюйте програми, автоматизуйте робочі процеси та інтегруйте процеси в канали зв’язку та цифрові середовища, якими користуються ваші співробітники та клієнти, у надійному, безпечному та масштабованому середовищі.
Почніть із шаблону, який можна редагувати, або створіть ботів з нуля, які сприятимуть залученню та продуктивності співробітників. Створюйте індивідуальні програми визнання, нових помічників для початківців, програми для запитань і відповідей лідерів, інноваційні інструменти для співробітників, розсилайте пульсові опитування, вимірювайте моральний дух компанії, створюйте персоналізовані навчальні програми, автоматично відповідайте на поширені запитання або автоматизуйте запити до служби підтримки.
Які б робочі інструменти ви не хотіли створити, створюйте їх за допомогою The Bot Platform.
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