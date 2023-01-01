Binary Bot

Автоматизуйте свої операції за допомогою торгової платформи-бота Deriv, кодування не потрібне. Торгуйте зараз на форекс, синтетичних індексах, товарах, фондових індексах тощо.

Вебсайт: bot.deriv.com

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