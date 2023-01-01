Deriv X — це повністю настроювана, проста у використанні торгова онлайн-платформа, яка пропонує CFD на форекс, товари, криптовалюти та синтетичні індекси.

Вебсайт: deriv.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Deriv X». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.