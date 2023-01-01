DTrader робить онлайн-торгівлю простою. Торгуйте валютою, товарами, фондовими індексами, криптовалютами та синтетичними індексами Deriv.

Вебсайт: deriv.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DTrader». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.