Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Harri» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

The Employee Experience Platform Built for the Frontline. Focused on the employee experience to power the guest experience. Learn more about our all-in-one human capital management platform for hospitality.

Вебсайт: harri.com

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