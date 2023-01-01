WebCatalog
Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Frontline Education» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Програмне забезпечення для адміністрування школи для найму, найму, обліку робочого часу, керування відсутністю, професійного розвитку, спеціальної освіти та втручання.

Вебсайт: frontlineeducation.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Frontline Education». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

BlueSky Education

BlueSky Education

blueskyeducation.co.uk

Hirebridge

Hirebridge

hirebridge.com

Discovery Education

Discovery Education

discoveryeducation.com

Sycamore Education

Sycamore Education

sycamoreeducation.com

CleverStaff

CleverStaff

cleverstaff.net

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

Simplicant

Simplicant

simplicant.com

RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

ZenTao

ZenTao

zentao.pm

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності