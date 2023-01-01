BlueSky Education

Розширте можливості свого персоналу за допомогою рішень BlueSky для управління продуктивністю шкіл і вчителів Оптимізуйте оцінювання вчителів, перевірки ефективності, професійний розвиток і гарантію якості школи за допомогою наших відзначених нагородами рішень для управління ефективністю роботи вчителів і шкіл, адаптованих до унікальних потреб вашої організації

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