Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «HorizonIQ» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

HorizonIQ допомагає IT-лідерам розробляти та керувати високопродуктивними рішеннями, адаптованими до їхніх конкретних потреб. Розширення можливостей компаній для навігації на цифрових рубежах за допомогою надійних рішень IaaS, які можна налаштувати.

Вебсайт: horizoniq.com

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