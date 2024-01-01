Muvi — це новаторська компанія з потокових рішень, яка має понад десятиліття досвіду та пропонує широкий спектр продуктів на основі SaaS, розроблених для потреб потокового мовлення за запитом і прямого ефіру. Завдяки таким пропозиціям, як Muvi One, Muvi Live, Muvi Flex і Muvi Playout, а також Muvi Player SDK і Alie, він надає комплексні рішення для потокового передавання, зберігання, розповсюдження та монетизації вмісту. Місія Muvi полягає в тому, щоб надати підприємствам будь-якого розміру гнучкі, безпечні та настроювані потокові платформи, що революціонізує доставку контенту в усьому світі. Завдяки непохитній відданості інноваціям Muvi прагне встановити галузеві стандарти та стати найкращим вибором для компаній, які виходять на арену цифрового потокового передавання.

Вебсайт: muvi.com

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