Claritask

Claritask

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Вебсайт: claritask.com

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Хмарна платформа, яка допомагає компаніям керувати проектами, командами та завданнями. Підтримує управління проектами, пропонуючи членам команди швидше виконувати свої завдання в середовищі без зайвого безладу. Надійний і безпечний Claritask допомагає керівникам команд організовувати проекти та делегувати завдання через користувальницький інтерфейс, який потребує менше часу для навчання членів команди з будь-яким набором навичок. Рішення може похвалитися надійністю та послідовністю, що робить Claritask рішенням для компаній, які серйозно ставляться до того, щоб забезпечити підзвітність своїх команд.

Вебсайт: claritask.com

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