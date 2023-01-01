Гнучка платформа управління роботою для розкриття колективного інтелекту. Kantree — це комплексний інструментарій для планування, організації та керування роботою у вашій компанії.

Вебсайт: kantree.io

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