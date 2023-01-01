Udemy, Inc. — це американська платформа онлайн-навчання, призначена для професійних дорослих і студентів. Його заснували в травні 2010 року Ерен Балі, Гаган Біяні та Октай Чаглар. Станом на січень 2020 року платформа нараховує понад 35 мільйонів студентів і 57 000 викладачів, які викладають курси понад 65 мовами. На курси зараховано понад 400 мільйонів осіб. Студенти та викладачі приїжджають із понад 180 країн, і 2/3 студентів знаходяться за межами США. Студенти відвідують курси здебільшого як засіб покращення професійних навичок. Деякі курси дають кредит для технічної сертифікації. Udemy докладає особливих зусиль, щоб залучити корпоративних тренерів, які прагнуть створити курсову роботу для співробітників своєї компанії. Станом на 2020 рік на веб-сайті є понад 130 000 курсів. Штаб-квартира Udemy розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, з офісами в Денвері, штат Колорадо; Дублін, IE; Анкара, TR; Сан-Паулу, Бразилія; і Гургаон, Індіана.

Вебсайт: udemy.com

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