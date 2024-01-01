Категорії

Програмне забезпечення CPQ - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Configure, Price, Quote (CPQ) оптимізує весь життєвий цикл процесу пропозиції та пропозиції для компаній. Він починається, коли клієнт повідомляє про свої вимоги до пропозицій компанії, і завершується наданням вичерпної пропозиції клієнту або потенційному клієнту. Програмне забезпечення CPQ, яке використовується у відділах продажів, покращує швидкість циклу продажів, підвищує точність пропозицій і зміцнює відносини з клієнтами. Ці програмні рішення дають компаніям змогу ефективно визначати потреби клієнтів і надавати індивідуальні пропозиції, які точно відповідають цим вимогам. Продукти CPQ, які часто інтегровані з існуючим програмним забезпеченням CRM або призначені для повної інтеграції з одним або кількома інструментами CRM, пропонують надійне рішення для оптимізації процесів продажів.

Запит на новий застосунок


Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.

Accelo

Accelo

accelo.com

Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.

Proposify

Proposify

proposify.com

Програмне забезпечення для пропозицій, яке дає лідерам продажів контроль і бачення найважливіших етапів їхнього процесу продажів. Спробуйте Proposify безкоштовно протягом 14 днів.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.

Quoter

Quoter

quoter.com

Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.

EZLynx

EZLynx

ezlynx.com

Порівняльний рейтинг, системи управління агентствами (AMS), дизайн веб-сайту страхування

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

Як програмне забезпечення для оцінки вартості може підвищити продажі вашого цеху з ЧПК? Надання миттєвих онлайн-котирувань ЧПК допомагає механічним цехам пристосуватися до мінливих потреб своїх клієнтів. Використовуйте для внутрішнього використання, щоб скоротити час відповіді на RFQ до хвилин, або ...

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та потребують точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рі...

Apparound

Apparound

apparound.com

Apparound — це універсальний інструмент продажів, який оцифровує, прискорює та керує всім процесом продажу, від презентації маркетингових матеріалів до конфігурації та збору замовлення. Ключовими функціями Apparound є: Обмін вмістом: розповсюджуйте маркетингові матеріали в цифровому форматі, такі як...

MonetizeNow

MonetizeNow

monetizenow.io

MonetizeNow, заснована в січні 2021 року зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, Каліфорнія, є платформою для автоматизації доходів повного циклу, створеною спеціально для B2B SaaS. Уніфікована платформа котирування (CPQ), виставлення рахунків і використання MonetizeNow створює спрощений процес Q2C (Quote-...

Paperless Partsq

Paperless Partsq

paperlessparts.com

Paperless Parts має на меті допомогти майстерням з продажу робіт, контрактним виробникам і оздоблювальним компаніям удосконалювати та розвивати свій бізнес, надаючи їм найдосконалішу безпечну хмарну систему оцінки та пропозиції. Paperless Parts — це платформа для оцінки та котирування, яка підтримує...

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.

Miraworks.io

Miraworks.io

miraworks.io

Miraworks — це інструмент SaaS для проектування ІТ-інфраструктури та робочого процесу від багатьох постачальників. Ми допомагаємо системним інтеграторам і підприємствам пришвидшити підготовку рішень, зменшити витрати та прискорити процес отримання вартості, автоматизувавши звичайні завдання щодо про...

MiClient

MiClient

miclient.ai

MiClient пропонує комплексне рішення для управління пропозиціями; від створення пропозиції до закриття. Завдяки включенню автоматизованого процесу підключення клієнта забезпечується вищий коефіцієнт конверсії та покращений досвід роботи з клієнтами. Це також допоможе вам зрозуміти ваші пропозиції та...

GeoQuotes

GeoQuotes

geoquotes.com

GeoQuotes — це надійний інструмент для оцінювання цін, який підтримує всі ваші потреби щодо пропозиції та виставлення рахунків. Створюйте пропозиції, відстежуйте та контролюйте ціни на зміни, налаштовуйте макети, зберігайте записи контактів, записи компанії, встановлюйте повторювані ціни та терміни ...

ScopeStack

ScopeStack

scopestack.io

ScopeStack розроблено спеціально для постачальників керованих послуг і торговельних посередників у сфері ІТ. Програмне забезпечення CPQ для наших послуг забезпечує ефективність, послідовність і точність кожного етапу процесу передпродажу.

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

Кращий спосіб керувати котируванням готівки для вашого підприємства, внутрішніми продажами та виходом на ринок самообслуговування

Elfsquad

Elfsquad

elfsquad.io

Elfsquad CPQ призначений для виробничої промисловості. Наше програмне забезпечення CPQ об’єднує процеси продажу та виробництва та дозволяє вашій команді продажів, дилерам і навіть клієнтам налаштовувати складні продукти без помилок. Elfsquad створює бездоганний документ із пропозицією, який повністю...

iQuoteXpress

iQuoteXpress

iquotexpress.com

iQuote Xpress — це веб-додаток SaaS, який дозволяє компаніям автоматизувати процес оцінки продажів за допомогою новітніх інтернет-технологій. Торговий персонал може легко та швидко створювати пропозиції щодо продажу, які є більш детальними, точними та містять маркетингову інформацію про продукт. Кор...

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Ми надаємо індустрії комунікацій статистичні дані про місцезнаходження та автоматизовані інструменти, щоб допомогти їм отримати більше угод. Перетворіть свою мережу купівлі та продажу.

vloxq

vloxq

vloxq.com

Створюйте пропозиції за лічені хвилини за допомогою vloxq CPQ! Наше рішення повністю настроюється та легко розгортається. Настав час, щоб ваші високоефективні торгові представники припинили витрачати час на адміністрування продажів і натомість заощадили 90% свого часу завдяки автоматизації. Замініть...

Hive CPQ

Hive CPQ

hivecpq.com

HiveCPQ — це платформа електронної комерції B2B, яка оптимізує ваші продажі. Конфігурація, ціна, пропозиція (CPQ), щоб створити більш ефективне робоче середовище та насолоджуватися прийомом замовлень, який повністю автоматизований і адаптований до ваших потреб.

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe — це адаптивна платформа котирування, виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. Повністю уніфікований. Без силосів. Нульова звірка, від котирування до виручки. Розроблений у співпраці з деякими провідними світовими компаніями SaaS, Subskribe допомагає компаніям максимізува...

Revv

Revv

revv.so

Revv розширює межі автоматизації документообігу та робочих процесів. Revv дає вам можливість створювати документи зі своєї багатої бібліотеки шаблонів або завантажувати та надсилати зовнішні документи WORD/PDF для електронних підписів. Крім того, він пропонує різні типи підписів для всіх можливих сц...

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails’ Services CPQ допомагає компаніям корпоративних технологій швидко й легко складати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу посл...

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це єдина в світі масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробництва. Прискоріть процес продажів, виграйте більше угод і випередьте конкурентів швидше, ніж ви думаєте.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
WebCatalog Spaces
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності