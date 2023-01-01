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Zendo

Zendo

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Вебсайт: getzendo.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отримайте професійно виглядаючий каталог послуг, де ваші клієнти можуть легко зробити покупку. Це просте та елегантне рішення, яке замість інформаційної панелі пропонує чат як центр операцій, де кожен запит нового клієнта створює потік розмови. Тут ви надсилаєте пропозиції, рахунки-фактури, платежі та повідомлення. Забудьте про перемикання між вкладками чи програмами й робіть усе в одному місці. Zendo можна зробити власним за допомогою різноманітних опцій білої мітки, від спеціального домену до фірмових кольорів і навіть власного персоналізованого чат-бота! Зберіть свою команду та зробіть свій бізнес процвітаючим за допомогою цього простого та інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення.

Вебсайт: getzendo.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zendo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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