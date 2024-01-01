Програмне забезпечення Quote-to-Cash - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення Q2C (Quote-to-Cash) контролює весь шлях продажів, включаючи котирування, замовлення на продаж і управління доходами. Організації розгортають рішення Q2C для оптимізації робочих процесів продажів, підвищення ефективності команд продажів і покращення загального досвіду клієнтів. Хоча програмне забезпечення Q2C в основному використовується відділами продажів, воно поширює свою корисність на інші функціональні сфери, такі як інженерія чи дизайн, дозволяючи створювати індивідуальні пропозиції, узгоджені з конкретними потребами клієнтів. Бухгалтери також можуть використовувати інструменти Q2C для моніторингу та нагляду за доходами, отриманими від операцій продажу.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та потребують точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рі...
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...
Orgzit
orgzit.com
Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.
Rev.io
rev.io
Rev.io надає складну систему виставлення рахунків як послугу (BaaS) компаніям зв’язку, постачальникам послуг бездротового зв’язку та Інтернету речей, а також постачальникам голосових і мережевих послуг. Rev.io дає клієнтам змогу керувати складними моделями виставлення рахунків за підписку з найповні...
Salesbricks
salesbricks.com
Кращий спосіб керувати котируванням готівки для вашого підприємства, внутрішніми продажами та виходом на ринок самообслуговування
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — це адаптивна платформа котирування, виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. Повністю уніфікований. Без силосів. Нульова звірка, від котирування до виручки. Розроблений у співпраці з деякими провідними світовими компаніями SaaS, Subskribe допомагає компаніям максимізува...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це єдина в світі масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробництва. Прискоріть процес продажів, виграйте більше угод і випередьте конкурентів швидше, ніж ви думаєте.