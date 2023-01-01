WebCatalog
Sirvez

Sirvez

sirvez.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sirvez» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Sirvez — це хмарний інструмент, розроблений для компаній, що займаються інтеграцією аудіовізуальних систем, щоб оцифрувати керування робочим процесом. Система значно підвищує ефективність управління робочою силою, проектами та продуктами, одночасно покращуючи відносини із зацікавленими сторонами. Він був розроблений у тісному співробітництві з аудіовізуальними інтеграторами та кінцевими користувачами, щоб гарантувати, що продукт відповідає меті та потребам ринку AV/IT.

Вебсайт: sirvez.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sirvez». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

BugHerd

BugHerd

bugherd.com

D-Tools

D-Tools

d-tools.com

SubscriptionFlow

SubscriptionFlow

subscriptionflow.com

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

Audioholics

Audioholics

audioholics.com

RhetorAI

RhetorAI

rhetorai.com

Quartzy

Quartzy

quartzy.com

smartQ

smartQ

getsmartq.com

CodeShip

CodeShip

codeship.com

CEIPAL Workforce

CEIPAL Workforce

ceipal.com

Tray.io

Tray.io

tray.io

EmpMonitor

EmpMonitor

empmonitor.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності