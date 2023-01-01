Sirvez — це хмарний інструмент, розроблений для компаній, що займаються інтеграцією аудіовізуальних систем, щоб оцифрувати керування робочим процесом. Система значно підвищує ефективність управління робочою силою, проектами та продуктами, одночасно покращуючи відносини із зацікавленими сторонами. Він був розроблений у тісному співробітництві з аудіовізуальними інтеграторами та кінцевими користувачами, щоб гарантувати, що продукт відповідає меті та потребам ринку AV/IT.

Вебсайт: sirvez.com

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