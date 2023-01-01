smartQ — візуальна дошка завдань, яка підходить для будь-якого робочого процесу! Це дозволяє вам легко розподіляти роботу, відстежувати її прогрес і співпрацювати зі своєю командою онлайн. smartQ може відстежувати завдання, проблеми, квитки - його можна налаштувати відповідно до будь-якого робочого процесу.

Вебсайт: getsmartq.com

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