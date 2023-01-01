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PomoDoneApp

PomoDoneApp

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Вебсайт: pomodoneapp.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PomoDoneApp» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

PomoDone — це найпростіший спосіб відстежувати ваш робочий процес за допомогою техніки Pomodoro на додаток до вашої поточної служби керування завданнями. Це допомагає вам зосередитися на найважливіших завданнях і покращує розумову спритність, тож ви РОБИТЕ більше.

Вебсайт: pomodoneapp.com

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