Виведіть свій Pomodoros на новий рівень. Заснований на відомій техніці Pomodoro для продуктивності, Pomozzo — це платформа, на якій ви можете зосередитися на своїх завданнях і відстежувати прогрес.

Вебсайт: pomozzo.com

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