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Pomodoro Tracker

Pomodoro Tracker

pomodoro-tracker.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Pomodoro Tracker — це програма для підвищення продуктивності, створена для роботи та навчання. Залишайтеся зосередженими та ефективно виконуйте завдання. Приділяйте більше часу своєму життю.

Вебсайт: pomodoro-tracker.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pomodoro Tracker». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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