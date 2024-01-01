Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hatchet» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Hatchet abstracts away the infrastructure for managing task queues and message brokers, so you can focus on writing your background task and workflow logic. With Hatchet, you can run slow OpenAI requests in the background with async tasks, chain complex tasks together into workflows, and set retries and timeouts to recover from failure.

Вебсайт: hatchet.run

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