Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mergent» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Mergent — це API для планування завдань, який дозволяє розробникам надзвичайно легко планувати та керувати фоновими завданнями, як-от сповіщення, обробка даних та інтеграція сторонніх розробників.

Вебсайт: mergent.co

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