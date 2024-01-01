Mergent

Mergent

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Вебсайт: mergent.co

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Mergent — це API для планування завдань, який дозволяє розробникам надзвичайно легко планувати та керувати фоновими завданнями, як-от сповіщення, обробка даних та інтеграція сторонніх розробників.

Вебсайт: mergent.co

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