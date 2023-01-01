WebCatalog
Pomodizer

Pomodizer

pomodizer.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pomodizer» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Тайм-менеджмент, управління увагою. Система відстеження часу Pomodizer заснована на методі Pomodoro - виберіть найважливіше завдання в цей самий момент і працюйте над ним без будь-яких перерв, відволікань або навіть перемикань протягом 25 хвилин, а потім винагородіть себе 5 хвилинами відпочинку. Якщо вам це вдається – вітаємо, ви заробили ще один «помідор»!

Вебсайт: pomodizer.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pomodizer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Pomodoro Kitty

Pomodoro Kitty

pomodorokitty.com

KanbanFlow

KanbanFlow

kanbanflow.com

todo.vu

todo.vu

todo.vu

PomoDoneApp

PomoDoneApp

pomodoneapp.com

AceProject

AceProject

aceproject.com

Gigstimer

Gigstimer

gigstimer.com

eRecruiter

eRecruiter

erecruiter.net

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Readup

Readup

readup.com

Bordio

Bordio

bordio.com

Workvio

Workvio

workv.io

BigTime

BigTime

bigtime.net

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності