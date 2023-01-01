Тайм-менеджмент, управління увагою. Система відстеження часу Pomodizer заснована на методі Pomodoro - виберіть найважливіше завдання в цей самий момент і працюйте над ним без будь-яких перерв, відволікань або навіть перемикань протягом 25 хвилин, а потім винагородіть себе 5 хвилинами відпочинку. Якщо вам це вдається – вітаємо, ви заробили ще один «помідор»!

Вебсайт: pomodizer.com

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