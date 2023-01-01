Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Carepatron» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

The Healthcare OS that lets you work, your way. Boost your Client's outcomes, efficiency, and productivity by customizing any tool or workflow to fit your needs.

Вебсайт: carepatron.com

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