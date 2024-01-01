Kagami

Kagami

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Вебсайт: kagamierp.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Kagami — це готова до змін платформа ERP зі швидким запуском на базі ШІ. Легко створюйте та запускайте бізнес-додатки корпоративного програмного забезпечення, адаптовані до того, як працює ваша організація. * Платформа швидкого запуску: відмовтеся від дорогих довготривалих проектів ERP. Kagami дозволяє вам запустити власні індивідуальні та інтегровані бізнес-рішення, які відповідають вашим потребам, усього за кілька тижнів. * Створено бізнес-аналітиками: платформі візуального програмування з автоматичним кодуванням Kagami на базі ШІ потрібен лише бізнес-аналітик, щоб зрозуміти ваші вимоги та швидко запустити бажане рішення будь-якої складної функції. * Інтегровані бізнес-процеси: хоча ви можете придбати будь-яке рішення з нашого портфоліо пропозицій, ви також можете створити власне спеціальне рішення, яке може поєднувати декілька функцій без будь-якої потреби в інтеграції між різними функціями.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: kagamierp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kagami». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Workday

Workday

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Odoo

Odoo

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QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

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