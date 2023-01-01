D-Tools Cloud — це просте в розгортанні веб-рішення, яке забезпечує простий, але потужний наскрізний робочий процес для невеликих житлових AV-інтеграторів і проектів. D-Tools Cloud пропонує керування продажами, візуальне котирування та інтерактивні мультимедійні пропозиції з будь-якого мобільного пристрою. Можливості післяпродажного обслуговування включають закупівлі з використанням ціноутворення уповноваженого постачальника дилера, керування змінами та новий набір функцій для керування проектами.

Вебсайт: d-tools.com

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