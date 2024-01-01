Додаток Clarus R+D автоматизує процес отримання податкових кредитів на дослідження та розробки. Підприємства будь-якого розміру та типу можуть претендувати на податковий кредит на НДДКР. Проте переважну більшість кредитів вимагають дуже великі виробничі компанії. чому Оскільки традиційно податкові дослідження НДДКР є складними та дорогими. Наша місія Clarus R+D полягає в тому, щоб зробити податкові кредити на дослідження та розробки більш доступними для малого та середнього бізнесу, включно з стартапами, які не мають прибутку. А також розширити свою цінність у таких галузях, як програмне забезпечення, інженерія, біотехнології та медичні технології. Поверніть гроші у свій бізнес, щоб наймати, впроваджувати інновації та розвиватися. Усе це за невелику частку вартості традиційного податкового дослідження НДДКР.

Вебсайт: clarusrd.com

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