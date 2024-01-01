Альтернативи - Clarus R+D

TaxRobot

taxrobot.com

TaxRobot — це найшвидший, найпростіший і найдоступніший спосіб автоматизувати розрахунок кредиту на дослідження та розробки та отримати гроші. Ми надаємо найкращі у своєму класі звіти з обґрунтуванням, захист від аудиту без додаткової плати, і, що найголовніше, ми не стягуємо комісію, якщо не визнач...