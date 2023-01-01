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Boast

Boast

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Вебсайт: boast.ai

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Boast допомагає інноваційним компаніям у США та Канаді отримати мільярди державного фінансування. Ми автоматизуємо та оптимізуємо процес подання заявки на податковий кредит на дослідження та розробки, щоб отримати більші відшкодування – швидше.

Вебсайт: boast.ai

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